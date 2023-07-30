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طائرات مسيرة تهاجم موسكو وتعليق الرحلات الجوية

ضباط الشرطة يغلقون منطقة حول مبنى مكتبي متضرر في مركز الأعمال الدولي في موسكو
30 يوليو 2023 09:16

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤولين قولهم إن طائرات مسيرة هاجمت العاصمة الروسية موسكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى إصابة شخص وإلحاق أضرار بعدد من المباني وتعليق الرحلات الجوية في مطار فنوكوفو.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة مسيرة أوكرانية تحطمت في الجو فوق منطقة أودينتسوفو فيما تحطمت طائرتان أخريان في موسكو، وفقا لما ذكرته تاس.
ونسبت تاس إلى خدمات الطوارئ القول إن شخصا أصيب نتيجة انفجار في أحد المباني. وقالت الوكالة إنه تم إغلاق المطار أمام حركة الوصول والمغادرة.
وذكرت وكالة تاس أن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين قال في وقت سابق إن أضرارا طفيفة لحقت بواجهة مبنيين إداريين لكن لم تقع إصابات.

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المصدر: رويترز
طائرة مسيرة
الرحلات الجوية
موسكو
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