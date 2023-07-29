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«الغذاء العالمي» يعلّق برنامج الوقاية من سوء التغذية باليمن

«الغذاء العالمي» يعلّق برنامج الوقاية من سوء التغذية باليمن
30 يوليو 2023 01:51

عدن (الاتحاد)

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أعلن برنامج الغذاء العالمي، أنه سيعلق تدخلاته في مجال الوقاية من سوء التغذية في اليمن بداية شهر أغسطس، بسبب النقص الحاد في التمويل، ما سيؤثر على أكثر من مليوني شخص.
وقال البرنامج في تقرير: إن «النقص الحاد في التمويل إلى جانب الانقطاع المستمر للإمدادات، يجبرنا على التعليق الكامل لنشاط الوقاية من سوء التغذية في اليمن اعتباراً من أغسطس المقبل، ما سيكون له أثر على 2.4 مليون شخص يعانون سوء التغذية في البلاد، خاصة بين الأطفال والنساء». 
وأضاف التقرير: «هذا التعليق يأتي لتوجيه ما يتوافر لدى البرنامج من تمويلات بسيطة نحو علاج الحالات الأشد خطراً، حيث سيتم استخدام الموارد الشحيحة المتاحة لتغطية متطلبات برنامج علاج سوء التغذية الحاد المنقذ للحياة، والذي يعد أخطر من سوء التغذية المعتدل».
وأوضح التقرير أن «تمويل خطة برنامج الغذاء العالمي للأشهر الستة المقبلة، لم يتم تلبيته سوى بنسبة 28% فقط، من إجمالي المبلغ المطلوب والمقدر بـ1.05 مليار دولار، فيما تم التأكيد في يونيو الماضي على مساهمات بقيمة 139 مليون دولار».

برنامج الغذاء العالمي
اليمن
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