الأمم المتحدة: تفريغ 20% من «صافر»

عدن (الاتحاد)

أكدت الأمم المتحدة، أن عملية إنقاذ خزان «صافر» الراسي على مقربة من السواحل الغربية لليمن على البحر الأحمر، تسير بسلاسة، وقد تمكنت الفرق الفنية من تفريغ نحو 20% من النفط إلى الناقلة البديلة «اليمن» والتي كانت تعرف سابقاً بـ«نوتيكا».

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «حتى اليوم الثالث من عملية الإنقاذ، تم تفريغ 223 ألف برميل من النفط بأمان من الخزان صافر إلى الناقلة البديلة».

وأضاف مدير البرنامج الإنمائي، آخيم شتاينر، أن «الفرق المتخصصة تحرز تقدماً مطرداً في ضخ النفط، وبالتالي فهي تسرع في تفادي أي تسرب للنفط في البحر الأحمر وتفادي ما يمكن أن يكون أحد أسوأ الانسكابات النفطية في تاريخ البشرية».

وكانت الأمم المتحدة قد بدأت الثلاثاء الماضي عملية ضخ النفط من الخزان المتهالك إلى السفينة البديلة «اليمن».

ومن المقرر أن يستمر نقل النفط من «صافر» إلى الناقلة البديلة 19 يوماً، ستعقبها عملية تنظيف الخزان وتجهيزه للقطر إلى ساحة «تخريد» وبيعه كقطع، ومن ثم الاتفاق على آلية بيع كمية النفط التي جرى نقلها.