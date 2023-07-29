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حاكم شمال دارفور: مخزون الغذاء يكفي 3 أسابيع

حاكم شمال دارفور: مخزون الغذاء يكفي 3 أسابيع
30 يوليو 2023 01:51

الخرطوم (الاتحاد)

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حذر حاكم ولاية شمال دارفور غربي السودان نمر محمد عبد الرحمن، أمس، من تدهور الوضع الإنساني بالولاية، موضحاً أن ما تبقى من مخزون الغذاء يكفي لمدة 3 أسابيع فقط.
وقال حاكم ولاية شمال دارفور، إن «الوضع بالولاية بات ينزلق إلى الأسوأ وما تبقى من مخزون الغذاء يكفي لمدة 3 أسابيع فقط، نتيجة لاستنفاد المخزون الاستراتيجي من الغذاء وغياب الاستجابة الدولية».
ولفت إلى أن السلطات المحلية غير قادرة على احتواء الأزمة أكثر من ذلك، مناشداً وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني مسارعة الخطى في تقديم المساعدات للمتضررين.
ودعا عبد الرحمن إلى وقف القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والعمل علي فتح مطارات إقليم دارفور لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية.
أمنياً، قال فارون من إحدى القرى شمال مدينة «الجنينة» عاصمة ولاية غرب دارفور أمس، إن مسلحون هاجموا المنطقة وشردوا آلاف المدنيين.
وبدأت منذ 23 أبريل الماضي، أعمال عنف ذات طابع عرقي في ولاية غرب دارفور، قبل أن تخضع «الجنينة» لسيطرة ميليشيات مسلحة.

دارفور
السودان
الغذاء
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