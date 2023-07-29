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واشنطن تجدد دعم جهود الوساطة الأممية في ليبيا

ريتشارد نورلاند
30 يوليو 2023 01:51

حسن الورفلي (بنغازي)

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أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، أن الولايات المتحدة تنضم إلى الشركاء الدوليين في دعم وساطة الأمم المتحدة في ليبيا».
وأعاد نورلاند نشر البيان المشترك الذي أصدرته أميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا عبر حسابه الرسمي بخدمة «إكس»، لتأكيد دعمها جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، لإشراك جميع المؤسسات الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بناءً على عمل لجنة «6+6»، بما في ذلك عن طريق معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي من أجل جعله قابلاً للتنفيذ، وتأمين الاتفاق السياسي الشامل اللازم للطريق إلى الانتخابات، وتمكين جميع المرشحين من تكافؤ الفرص.
وأكدت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان مشترك أمس الأول، أن مجموعة الـ«3+2» تشدد على أن «المناقشات بشأن سُبل المُضي قدماً يجب أن تكون جزءاً من المفاوضات السياسية الأوسع نطاقاً التي تيسرها الأمم المتحدة».
جاء ذلك على خلفية تحذير أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من «أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية»، وذلك بعد إعلان مجلس النواب موافقته على خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة «6+6»، المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لإعداد قوانين الانتخابات.

واشنطن
الولايات المتحدة
ليبيا
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