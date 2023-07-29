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اليونان: الحرائق «تحت السيطرة» ومستعدون للطوارئ

اليونان: الحرائق «تحت السيطرة» ومستعدون للطوارئ
30 يوليو 2023 01:51

اثينا (وكالات) 

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أكّدت السلطات في اليونان، أمس، أن الحرائق التي تجتاح البلاد منذ أكثر من أسبوعين باتت بغالبيتها تحت السيطرة، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء على أهبة الاستعداد في بؤر لا تزال الرياح فيها تشكل تهديداً. واشتعلت ثلاثة حرائق أمس في شبه جزيرة بيلوبونيز، وأمرت السلطات احترازياً بإخلاء أربع مناطق قرب مدينة بيرغوس.
وأعلن جهاز الإطفاء أمس، أن أكثر من مئة من عناصره ينشطون في المنطقة تؤازرهم سبع طائرات ومروحيتان، مضيفاً إلى أنه «لم تعد هناك حرائق نشطة» في رودوس وكورفو ووسط اليونان، حيث أجبرت النيران السلطات في الأيام الأخيرة على إجلاء آلاف الأشخاص. على الرغم من ذلك لا يزال أكثر من 460 إطفائياً منتشرين احترازياً في هذه المناطق الثلاث، وفق الجهاز. وتابع الجهاز «لن يتمّ تخفيف عدد العناصر المنتشرين على الأرض طالما لم يتمّ إخماد الحرائق الكبيرة. وتتوقع مصلحة الأرصاد الجوية اليونانية تسجيل رياح تصل سرعتها إلى 50 أو 60 كيلومتراً بالساعة.
بعد انخفاض بسيط في درجات الحرارة في اليومين الأخيرين، تتوقع مصلحة الأرصاد الجوية اليونانية ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف إلى ما بين 32 و34 مئوية وإلى ما بين 35 و37 مئوية في وسط وجنوب البلد.
غير أن الرياح والحرّ الشديد عاملان يفاقمان الوضع ويؤديان إلى انتشار الحرائق بسرعة أكبر.
وحذّر خبراء من أن النظام البيئي في اليونان «مهدد» بعدما أتت حرائق على 50 ألف هكتار في يوليو، وهي «الأسوأ» التي تسّجل في هذا الشهر على الإطلاق منذ أكثر من عقد، فيما قضى خمسة أشخاص حتى الآن بسبب هذه الحرائق.
وأدّت الحرائق إلى عدة عمليات إجلاء لا سيّما في رودوس، حيث تمّ إجلاء 20 ألف شخص الأسبوع الماضي.

اليونان
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