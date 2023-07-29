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موسكو تعلن تلقيها 30 مبادرة للسلام

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
30 يوليو 2023 01:51

موسكو (وكالات) 

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس، أن روسيا تلقت نحو 30 مبادرة سلام عبر قنوات تواصل رسمية وغير رسمية بشأن أوكرانيا، فيما تفقد الرئيس الأوكراني، «مواقع متقدمة» للقوات الأوكرانية قرب مدينة باخموت.
ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، في فبراير 2022، كثرت الدعوات إلى التفاوض وفق مقترحات عديدة.
وفي وقت سابق، قدمت الصين وتركيا والفاتيكان مبادرات سلام لكل من كييف وموسكو، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأول -خلال القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبورغ- إن بلاده تتعامل مع المبادرة الأفريقية للتسوية باحترام، وستدرسها بكل اهتمام، حسب تعبيره.
في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، أنه تفقد «مواقع متقدمة» للقوات الأوكرانية قرب مدينة باخموت التي تشهد معارك في حين تواصل كييف تعزيز هجومها المضاد.
وجاء في رسالة لزيلينسكي عبر تطبيق «تلغرام» «إدارة باخموت، مواقع متقدّمة للقوات الخاصة، أنا هنا لتهنئة محاربينا في يومهم الوطني، تكريماً لقوّتهم»، في إشارة إلى يوم قوات العمليات الخاصة الذي تحتفي به أوكرانيا في التاسع والعشرين من يوليو.
وأشار زيلينسكي إلى أنه يتعذّر عليه كشف تفاصيل العمليات الحالية التي تجريها القوات الخاصة، لكنه شدد على أن عناصر تلك القوات ساهموا مؤخراً في استعادة قرية ستارومايورسكي من القوات الروسية في الجبهة الجنوبية.
وفي تطورات ميدانية أخرى، تعرضت مدينة دنيبرو الأوكرانية للمرة الأولى منذ فترة طويلة لقصف صاروخي روسي، وأكد متحدث أوكراني أن القصف أسفر عن جرح 9 أشخاص وأضرار مادية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «قصفت القوات المسلحة الروسية بأسلحة عالية الدقة مركز قيادة القوات الأوكرانية في دنيبرو، أصيب الهدف وتحقق الهدف من الضربة».

موسكو
روسيا
باخموت
أوكرانيا
ماريا زاخاروفا
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