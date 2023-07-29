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الاتحاد الأوروبي وفرنسا يجمدان مساعداتهما للنيجر

الاتحاد الأوروبي وفرنسا يجمدان مساعداتهما للنيجر
30 يوليو 2023 00:31

قرر الاتحاد الأوروبي وفرنسا تعليق المساعدات المالية للنيجر بعد الانقلاب العسكري وطلبا عودة النظام الدستوري، وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم السبت.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن التكتل لا ولن يعترف بالسلطات التي استولت على السلطة في انقلاب النيجر. وأوضح أن رئيس النيجر محمد بازوم تم انتخابه ديمقراطيا، "ولذلك فهو الرئيس الشرعي الوحيد للنيجر وسيظل كذلك".

وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي يحمل قادة الانقلاب مسؤولية سلامة بازوم وأسرته.

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 ومن جهتها ،ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت أن فرنسا علقت دعمها المالي للنيجر عقب الانقلاب العسكري ، ودعت إلى العودة إلى النظام الدستوري. وأوضحت الوزارة فى بيان صدر مساء اليوم أن جميع أنشطة مساعدات التنمية سيتم تعليقها على الفور.

وأشارت الوزارة إلى أن فرنسا تدعو إلى عودة فورية للنظام الدستوري القائم حول الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم الذي يتولى السلطة منذ 2021 .

المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
فرنسا
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