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«دوكسوري» يصل إلى الصين

«دوكسوري» يصل إلى الصين
30 يوليو 2023 01:51

بكين (رويترز)

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وضعت الصين جزءاً من البلاد في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك العاصمة بكين، فيما يكتسح الإعصار «دوكسوري» البلاد بعدما اجتاح مؤخراً الفلبين وتايوان وضرب ساحل الصين.. وهطلت أمطار على 4 مناطق بينها العاصمة أمس، جراء الإعصار الذي يُعد أحد أقوى العواصف التي تضرب البلاد منذ سنوات.
وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية، إن منطقة واسعة تشمل العاصمة تواجه احتمال التعرض لكوارث العواصف المطيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مع احتمال ارتفاع مستويات الأنهار الصغيرة والمتوسطة إلى مستويات مقلقة، وقررت السلطات إغلاق المدارس وإجلاء العاملين من حقول النفط والغاز البحرية، فيما علقت سلطات بكين الأحداث الرياضية، ورفعت مستوى استجابتها للسيطرة على الفيضانات.

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