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منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى الإفراج عن رئيس النيجر

منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى الإفراج عن رئيس النيجر
29 يوليو 2023 20:00

 دعت منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت إلى الإفراج عن رئيس النيجر محمد بازوم داعية في نفس الوقت إلى الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في النيجر.

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الذي يتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في جمهورية النيجر، إلى الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم، رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا، وضمان حماية سلامته الجسدية واستعادة النظام الدستوري في النيجر، وأدان بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة.

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وشدد الأمين العام للمنظمة ، وتضم في 75 دولة مسلمة "على الأهمية التي توليها منظمة التعاون الإسلامي للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في النيجر وفي منطقة الساحل بأسرها، معربا في الوقت ذاته عن دعمه للجهود الإقليمية المبذولة لهذا الغرض وتضامنه الكامل مع شعب النيجر".

المصدر: د ب أ
منظمة التعاون الإسلامي
النيجر
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