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إضراب جديد لموظفي السكك الحديد في بريطانيا

إضراب جديد لموظفي السكك الحديد في بريطانيا
29 يوليو 2023 17:48

نظم عمال السكك الحديد في بريطانيا إضرابا جديدا السبت للاحتجاج على الأجور وظروف العمل، مع استمرار موجة الاضرابات منذ أكثر من عام.
أعلن الاعضاء المنتمون إلى اتحاد السكك الحديد والبحرية والنقل (ار ام تي ) ويعملون لصالح شركات تشغيل القطارات التوقف عن العمل لمدة يوم واحد مما أدى إلى إلغاء الخدمات على نطاق واسع وأعاق حركة المسافرين.
وسيتم تشغيل حوالي نصف خدمات القطار في بعض المناطق بينما ستتوقف الخدمة في مناطق أخرى بشكل تام.
تضاعفت الإضرابات بسبب تدني الأجور في قطاعات عدة في الأشهر الأخيرة في المملكة المتحدة، متأثرةً بأعلى معدّل تضخّم في مجموعة السبع. وتجلى ذلك خصوصا في المطارات ولدى عمال البريد والسكك الحديد ومقدمي الرعاية الصحية.
وتفاقم نزاع الاتحاد مع 14 شركة تعمل في مجال تشغيل القطارات حول الرواتب وظروف العمل مثل العمل الإضافي بسبب الخطط المثيرة للجدل لإغلاق معظم مكاتب التذاكر في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

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المصدر: آ ف ب
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