الأحد 30 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العراق: توقف المنظومة الكهربائية بسبب حريق في البصرة

العراق: توقف المنظومة الكهربائية بسبب حريق في البصرة
29 يوليو 2023 16:54

 أعلنت وزارة الكهرباء العراقية ، تعرض المنظومة الكهربائية اليوم السبت، لإنطفاء تام ، بسبب حصول حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية بمحافظة البصرة . وقالت الوزارة ، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم ، إن الحادث أدى إلى انفصال الخطوط الناقلة كارتباطات المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى ، وبالتالي صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج .

أخبار ذات صلة
المنظومة الكهربائية في العراق تعود إلى وضعها تدريجياً
العراق: وفيات في حريق بسوق تجاري بكربلاء

ووفق البيان ، جاري العمل وبشكل سريع من مركز السيطرة الوطني والتنسيق مع مراكز السيطرة في المحافظات على إعادة الوحدات التوليدية المنفصلة ، والخطوط الناقلة تباعاً ، وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة . 

المصدر: د ب أ
العراق
آخر الأخبار
اشتعال سيارة يتسبب في حريق غابات غرب تركيا
عربي ودولي
اشتعال سيارة يتسبب في حريق غابات غرب تركيا
اليوم 20:47
عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء انفجار في باكستان
عربي ودولي
عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء انفجار في باكستان
اليوم 20:18
استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال
الإمارات
استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال
اليوم 19:37
مهرجان ليوا للرطب يستقبل 139 صنفا من مزارع النخيل في الدولة
الإمارات
مهرجان ليوا للرطب يستقبل 139 صنفا من مزارع النخيل في الدولة
اليوم 19:20
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©