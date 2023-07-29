العراق: توقف المنظومة الكهربائية بسبب حريق في البصرة

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية ، تعرض المنظومة الكهربائية اليوم السبت، لإنطفاء تام ، بسبب حصول حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية بمحافظة البصرة . وقالت الوزارة ، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم ، إن الحادث أدى إلى انفصال الخطوط الناقلة كارتباطات المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى ، وبالتالي صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج .

ووفق البيان ، جاري العمل وبشكل سريع من مركز السيطرة الوطني والتنسيق مع مراكز السيطرة في المحافظات على إعادة الوحدات التوليدية المنفصلة ، والخطوط الناقلة تباعاً ، وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة .