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أمطار في الصين مع تقدم الإعصار "دوكسوري" نحو بكين

فيضانات في الصين(أرشيفية)
29 يوليو 2023 08:53

بدأت الأمطار تهطل على شمال الصين اليوم السبت مع تقدم الإعصار دوكسوري، أحد أقوى العواصف التي تضرب البلاد منذ سنوات، نحو العاصمة بكين بعد أن اجتاح الفلبين وتايوان وضرب ساحل الصين.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إن منطقة واسعة تشمل العاصمة تواجه احتمال التعرض لكوارث العواصف المطيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة وأشارت إلى أن هذه المخاطر تتراوح من متوسطة إلى عالية.

وأضافت الإدارة أن "شدة الإعصار دوكسوري آخذة في الضعف لكن التأثير لم ينته بعد" مطالبة المواطنين باليقظة وتجنب المناطق شديدة الخطورة والتي يمكن أن يصل هطول الأمطار فيها إلى 600 مليمتر.

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وعلقت سلطات بكين الأحداث الرياضية الداخلية والخارجية ورفعت مستوى استجابتها للسيطرة على الفيضانات.

ودوكسوري هو أقوى إعصار يضرب الصين هذا العام وثاني أقوى إعصار يضرب مقاطعة فوجيان جنوب شرق البلاد منذ الإعصار ميرانتي في عام 2016.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن ذلك تسبب في إغلاق المدارس والمؤسسات بالإضافة إلى إجلاء العاملين من حقول النفط والغاز البحرية.
وذكرت وسائل الإعلام أن دوكسوري وصل إلى اليابسة أمس الجمعة حيث تسبب في سقوط خطوط الكهرباء واقتلاع الأشجار مما أثر على أكثر من 724600 شخص وتسبب في خسائر اقتصادية مباشرة تجاوزت 7.3 مليون دولار.

المصدر: وكالات
بكين
الصين
إعصار
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