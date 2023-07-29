الأحد 30 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مفقودون بعد تحطم مروحية في أستراليا

وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس (الثاني إلى اليسار)
29 يوليو 2023 08:36

فُقِد أربعة أشخاص إثر تحطّم مروحيّة تابعة للجيش الأسترالي في البحر خلال مناورة عسكريّة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة تم لاحقا تعليقها، حسبما أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس السبت.
وتحطّمت المروحية، من طراز تايبان إم آر إتش-90، في وقت متقدّم الجمعة قبالة جزيرة هاميلتون في ولاية كوينزلاند (شمال شرق).
وقال مارليس بعد 12 ساعة على الحادث "بينما نتحدّث إليكم الآن، لم يُعثَر على أفراد الطاقم الأربعة بعد". وقد عُلِّقت المناورات العسكريّة الواسعة النطاق بين واشنطن وكانبيرا.
وأضاف الوزير أنه تم إبلاغ عائلات المفقودين، معربا عن أمله في ورود "أنباء أفضل خلال النهار".
وأعلن ممثلو وزارته تعليق مناورات "تاليسمان سابر" العسكرية الكبرى مع الولايات المتحدة .
وكانت التدريبات تدخل أسبوعها الثاني بعمليات واسعة النطاق.

أخبار ذات صلة
فوز تاريخي للمغرب في مونديال السيدات
قتلى في تحطم طائرة صغيرة بكندا
المصدر: وكالات
أستراليا
تحطم طائرة
آخر الأخبار
عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء انفجار في باكستان
عربي ودولي
عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء انفجار في باكستان
اليوم 20:18
استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال
الإمارات
استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال
اليوم 19:37
مهرجان ليوا للرطب يستقبل 139 صنفا من مزارع النخيل في الدولة
الإمارات
مهرجان ليوا للرطب يستقبل 139 صنفا من مزارع النخيل في الدولة
اليوم 19:20
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:36
الخطيب: هدف الأهلي تكرار بطولات الموسم الماضي
الرياضي
الخطيب: هدف الأهلي تكرار بطولات الموسم الماضي
اليوم 18:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©