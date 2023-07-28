السبت 29 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الإعصار «دوكسوري» يضرب جنوب الصين

الإعصار «دوكسوري» يضرب جنوب الصين
29 يوليو 2023 01:45

بكين (وكالات) 

أخبار ذات صلة
أمطار في الصين مع تقدم الإعصار "دوكسوري" نحو بكين
3 لاعبين يمثلون الإمارات في «الألعاب الجامعية»

اجتاح الإعصار دوكسوري جنوب الصين، أمس، وأتى بأمطار غزيرة ورياح عاتية، أسقطت أعمدة وخطوط الكهرباء، وأشعلت حرائق، واقتلعت أشجاراً، وخلعت جزءاً من سطح استاد رياضي.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن دوكسوري هو ثاني أقوى إعصار يصل لليابسة في إقليم فوجيان بعد إعصار ميرانتي في 2016، مضيفة أنه تسبب أيضاً في إغلاق المدارس والشركات وإجلاء العمال من منشآت للنفط والغاز في البحر. وذكرت أن دوكسوري أثر على أكثر من 724600 شخص، وأن السلطات أجلت 124400 شخص وأعادت توطينهم، وتسبب في تكبد البلاد لخسائر اقتصادية مباشرة.  وانخلع جزء من سطح استاد رياضي في وسط تشوانتشو عندما ضربت رياح قوية قبته الضخمة. وتم تخفيض سرعة الرياح التي يحملها دوكسوري من إعصار إلى عاصفة مدارية عاتية، لكن لا يزال من المتوقع أن تهطل الأمطار الغزيرة على أقاليم داخل البلاد بعيدة عن الساحل مثل أنهوي الذي يشتهر بزراعة الذرة والأرز والصويا والقطن.

جنوب الصين
الصين
الأعاصير
آخر الأخبار
اختتام ملتقى السمالية الصيفي 2023
دنيا
اختتام ملتقى السمالية الصيفي 2023
اليوم 12:34
علما الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية
عربي ودولي
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تطلقان تدريبات مشتركة
اليوم 12:28
نيوكاسل يحقق «الفوز المثير» على برايتون
الرياضي
نيوكاسل يحقق «الفوز المثير» على برايتون
اليوم 12:05
«المواجهات المباشرة» ترفع وتيرة إعداد أندية «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
«المواجهات المباشرة» ترفع وتيرة إعداد أندية «أدنوك للمحترفين»
اليوم 12:00
الكاتب الألماني الشهير مارتن فالسر
دنيا
وفاة الكاتب الألماني الشهير مارتن فالسر
اليوم 11:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©