الإعصار «دوكسوري» يضرب جنوب الصين

بكين (وكالات)

اجتاح الإعصار دوكسوري جنوب الصين، أمس، وأتى بأمطار غزيرة ورياح عاتية، أسقطت أعمدة وخطوط الكهرباء، وأشعلت حرائق، واقتلعت أشجاراً، وخلعت جزءاً من سطح استاد رياضي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن دوكسوري هو ثاني أقوى إعصار يصل لليابسة في إقليم فوجيان بعد إعصار ميرانتي في 2016، مضيفة أنه تسبب أيضاً في إغلاق المدارس والشركات وإجلاء العمال من منشآت للنفط والغاز في البحر. وذكرت أن دوكسوري أثر على أكثر من 724600 شخص، وأن السلطات أجلت 124400 شخص وأعادت توطينهم، وتسبب في تكبد البلاد لخسائر اقتصادية مباشرة. وانخلع جزء من سطح استاد رياضي في وسط تشوانتشو عندما ضربت رياح قوية قبته الضخمة. وتم تخفيض سرعة الرياح التي يحملها دوكسوري من إعصار إلى عاصفة مدارية عاتية، لكن لا يزال من المتوقع أن تهطل الأمطار الغزيرة على أقاليم داخل البلاد بعيدة عن الساحل مثل أنهوي الذي يشتهر بزراعة الذرة والأرز والصويا والقطن.