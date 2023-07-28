الحرائق في اليونان "تحت السيطرة"

أعلنت فرق الإطفاء في اليونان أن الحرائق التي اجتاحت البلاد في الأيام الاخيرة أصبحت "تحت السيطرة" الجمعة، مؤكدة أنها لا تزال في حال استنفار لمواجهة أي طارىء.

وتواجه اليونان منذ أسبوعين حرائق متواصلة على جبهات عدة من بينها جزرها السياحية رودوس وكورفو وإيفيا.

وأضيفت إليها منذ الأربعاء ثيساليا بوسط شرق البلاد.

وقال وزير التغير المناخي فاسيليس كيكيلياس إنه "تم تسجيل أكثر من 660 حريقا" أخدمت غالبيتها بسرعة لكن عشرات منها "اتخذت بعدا هائلا".

وقالت متحدثة باسم فرق الإطفاء لوكالة فرانس برس الجمعة "في الوقت الراهن ليس لدينا بؤر نيران نشطة، المشهد العام يتحسن لكن نبقى على أهبة الاستعداد لاحتواء النيران".

وطال حريق اندلع قرب فولوس في وسط شرق اليونان الأربعاء، ثكنة لسلاح الجو في نيا انغيالوس الواقعة على بعد حوالى 20 كيلومترا من فولوس، ما تسبب بانفجارات متتالية في مخزن للذخائر الخميس.

وقال خفر السواحل إنه تم إجلاء أكثر من 130 شخصا مساء الخميس بواسطة زوارق من ميناء نيا انغيالوس.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى احتواء النيران في الثكنة فيما بدأ سكان نيا أنغيالوس العودة إلى منازلهم لتقدير حجم الأضرار اللاحقة بالبيوت والمتاجر التي تحطمت بعض نوافذها.



