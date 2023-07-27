تقرير أممي: 2180 «دعوى مناخية» في 5 سنوات

كشف تقرير أممي أن عدد الدعاوى القضائية المرتبطة بتغير المناخ زاد بأكثر من الضعف في غضون خمس سنوات، في ظل تضرر الملايين من التداعيات الخطيرة التي تتراوح بين تناقص موارد المياه إلى موجات الحر الشديد.

ووفقاً للتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة كولومبيا في نيويورك، شهدت السنوات الخمس الماضية إقامة نحو 2180 دعوى قضائية مرتبطة بالمناخ عبر 65 دائرة قضائية حول العالم، منها 1500 قضية في الولايات المتحدة، لتصبح صاحبة الحصة الأكبر من عدد الدعاوى. وذكر التقرير أنه حتى عام 2017 كانت هناك 884 قضية مسجلة في 24 دائرة قضائية.