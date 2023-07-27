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الحر يضاعف خطر الحرائق في اليونان

الحر يضاعف خطر الحرائق في اليونان
28 يوليو 2023 01:42

أثينا (د ب أ)

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يواصل رجال الإطفاء وأفراد الشرطة ومتطوعون، وسكان من منطقة ماجنيسيا بوسط اليونان، مكافحة حريق ضخم اندلع في بلدة فيليستينو. ودعت السلطات سكان منطقة فولوس إلى البقاء داخل منازلهم لتجنب خطر استنشاق الدخان الناجم عن الحرائق، وسط توقعات بازدياد خطر اندلاع حرائق، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية، بحسب الدفاع المدني ومكتب الأرصاد الجوية، وتحركت دول الاتحاد الأوروبي لدعم اليونان، الدولة العضو بالتكتل، بإرسال نحو 500 رجل إطفاء وسبع طائرات. وأفادت صحيفة «كاتيميريني» اليونانية، أمس، بأن الحريق أودى بحياة شخصين، لم يتمكنا من الفرار.

اليونان
مكافحة الحرائق
درجات الحرارة
الاحتباس الحراري
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