ارتفاع حصيلة إعصار "دوكسوري" في الفلبين

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم وشرد أكثر من 26 ألفاً في الفلبين بسبب الإعصار دوكسوري، حسبما قال مسؤولون اليوم الخميس.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن دوكسوري غادر الفلبين صباح اليوم وتوجه عبر مضيق تايوان إلى جنوب شرق الصين.

ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة فوق مقاطعة فوجيان غداً الجمعة. وقال المكتب إن الإعصار ضعف ويحمل الآن رياحاً تبلغ سرعتها القصوى 150 كيلومتراً في الساعة وهبّات تصل سرعتها إلى 185 كيلومتراً في الساعة.

وذكرت الوكالة الوطنية للكوارث أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في فيضانات وانهيارات أرضية، بينما أحصت الشرطة والسلطات المحلية قتيلين آخرين.

وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن ما مجموعه 328 ألفاً و356 شخصاً في 31 إقليماً تضرروا من الإعصار، بما في ذلك 26 ألفاً و697 من السكان الذين أجبروا على الفرار من منازلهم.

وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن معظم المناطق المتضررة، في حين ألغيت عشرات الرحلات الجوية وعلقت الرحلات البحرية، تاركة آلاف العالقين. وفي تايوان، لقي شخص حتفه في حادث وقع في نهر زاد منسوب المياه فيه بمقاطعة هوالين شرقي البلاد.