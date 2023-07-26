3.5 مليون نازح ولاجئ جراء الأزمة في السودان

الخرطوم (الاتحاد)

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح ولجوء أكثر من 3.5 مليون سوداني منذ بدء الأزمة في السودان، منتصف أبريل الماضي.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان، أمس: «101 يوم من الصراع في السودان والأزمة مستمرة في مدن الخرطوم وبحري وأم درمان، بينما اشتد القتال في دارفور وولايات كردفان». وأضاف البيان: «بلغ التقدير الإجمالي الحالي للنازحين داخل السودان مليونين و686 ألفاً و434 شخصاً، نتيجة الصراع الذي بدأ في 15 أبريل الماضي».

وأوضح أنه «بالإضافة إلى النزوح الداخلي، تسبب الأزمة إلى لجوء نحو 844 ألفاً و574 شخصاً إلى البلدان المجاورة وهي: مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا».