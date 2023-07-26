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«اليونسكو» تبدأ إعمار 120 منزلاً تراثياً في الموصل القديمة

منازل أثرية مدمرة في الموصل (من المصدر)
27 يوليو 2023 01:40

هدى جاسم (بغداد)

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انطلقت في محافظة نينوى العراقية أعمال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، لإعمار 120 منزلاً تراثياً وفق المخططات المتوفرة التي تحاكي مدينة الموصل القديمة. 
وقال مدير مفتشية آثار وتراث نينوى خير الدين أحمد: إن «مدة إعمار هذه المنازل لم تحدد مطلقاً من قبل منظمة اليونسكو حرصاً على إعمار هذه الدور التراثية بدقة عالية»، لافتاً إلى أن مجموع الدور التي سيتم العمل بها من قبل «اليونسكو» بدعم من الاتحاد الأوروبي 120 منزلاً وفق المخططات القديمة. وتابع أن «الإعمار سيكون أيضاً ضمن سياق الواجهات التراثية لهذه المنازل، وكذلك مناطق مدينة الموصل القديمة».  وبين أحمد أن «أي منزل تراثي ستتم إعادة بنائه سيكون عن طريق مديرية بلدية الموصل وبعدها مفتشية آثار وتراث نينوى، وتدخل وقتها ضمن الإشراف على إعادة الإعمار ضمن المواصفات التراثية»، مبيناً أنه سيتم تسليم أي منزل في حال جاهزيته لأصحابه. 
وأعلنت مفتشية آثار وتراث نينوى في وقت سابق إعمار نحو 80 منزلاً تراثياً من قبل «اليونسكو» وبدعم من الاتحاد الأوروبي في مدينة الموصل القديمة.
الجدير بالذكر أن تنظيم «داعش» الإرهابي تسبب بدمار كبير في مدينة الموصل لا سيما في المناطق الأثرية والمعالم التاريخية البارزة التي تحصن بها عناصره في الجانب الأيمن إبان اجتياحه للمدينة.
وفي سياق آخر، خرج مئات المحتجين، أمس، بتظاهرة ضد انقطاع الماء وتردي الخدمات في بغداد.

اليونسكو
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