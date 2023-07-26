بوتين: عازمون على تطوير التعاون مع أفريقيا

موسكو (وكالات)

جدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عزم موسكو على تطوير التعاون مع أفريقيا، والعمل معاً لحل مشاكل، مثل مكافحة الفقر وضمان الأمن الغذائي.

وقال بوتين، في تحيته للمشاركين وضيوف المنتدى الاقتصادي والإنساني «روسيا - أفريقيا» الذي يعقد في سان بطرسبرج اليوم: «المهم أن تعاوننا مع أفريقيا في السنوات الأخيرة وصل إلى مستوى جديد، ونعتزم زيادة تطويره، وتحفيز التجارة والاستثمار، وتعميق التعاون والعمل معاً في قضايا ملحة مثل مكافحة الفقر وتدريب الموظفين العصريين وضمان الأمن الغذائي، وتغير المناخ».

وأضاف الرئيس الروسي: «وبالطبع، سنواصل مساعدة شركائنا الأفارقة بكل وسيلة ممكنة في تعزيز السيادة الوطنية والثقافية، وفي مشاركتهم في حل القضايا الإقليمية والعالمية بنشاط أكبر».

وجاء في التحية المنشورة على موقع الكرملين على الإنترنت، أن «روسيا تدعم تطلعات الدول الأفريقية إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم».

وأعرب بوتين عن ثقته في أن «المنتدى سيعطي زخماً إضافياً لتعاوننا السياسي والإنساني على المدى الطويل، وسيصبح حدثاً مهماً في العلاقات الروسية الأفريقية ويمنحها طابعاً أكثر شمولاً».

ومن المقرر عقد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني «روسيا - أفريقيا» على مدى يومين اعتباراً من اليوم في سان بطرسبرج.

في القاهرة، قال الناطق باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى سان بطرسبرج للمشاركة في القمة والاجتماع مع نظيره الروسي.

وأضاف أحمد فهمي أنه من المقرر أن يبحث الطرفان «سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الصُعد كافة، في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا».