مصر تعرب عن تضامنها مع اليونان في مواجهة حرائق الغابات

أعربت مصر اليوم الأربعاء عن تضامنها مع اليونان في مواجهة آثار وتداعيات حرائق الغابات التي ضربتها الأيام الماضية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية- تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية اليونان الصديقة، في مواجهة آثار وتداعيات حوادث حرائق الغابات، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا، وإجلاء آلاف الأشخاص".

كما "أعربت مصر عن أصدق امنياتها بنجاح الجهود الجارية لمكافحة حرائق الغابات في اليونان في أقرب وقت، ووقوفها إلى جانب دولة اليونان الصديقة وأسر الضحايا في هذا الظرف الأليم.