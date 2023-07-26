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مصر تعرب عن تضامنها مع اليونان في مواجهة حرائق الغابات

مصر تعرب عن تضامنها مع اليونان في مواجهة حرائق الغابات
26 يوليو 2023 22:46

أعربت مصر اليوم الأربعاء عن تضامنها مع اليونان في مواجهة آثار وتداعيات حرائق الغابات التي ضربتها الأيام الماضية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية- تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية اليونان الصديقة، في مواجهة آثار وتداعيات حوادث حرائق الغابات، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا، وإجلاء آلاف الأشخاص".

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كما "أعربت مصر عن أصدق امنياتها بنجاح الجهود الجارية لمكافحة حرائق الغابات في اليونان في أقرب وقت، ووقوفها إلى جانب دولة اليونان الصديقة وأسر الضحايا في هذا الظرف الأليم.

 

المصدر: د ب أ
مصر
اليونان
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