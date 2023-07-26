سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط واستشهاد طاقمها

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية العميد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (14:28) من مساء اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023م، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأشار العميد المالكي، إلى استشهاد طاقم الطائرة ـ رحمهما الله ـ، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

واختتم العميد المالكي تصريحه، بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.