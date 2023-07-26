الإعصار دوكسوري يجتاح شمال الفلبين

اجتاح الإعصار دوكسوري شمال الفلبين اليوم الأربعاء بأمطار غزيرة ورياح "عنيفة تهدد الحياة"، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وتشريد أكثر من 11 ألف شخص ، حسبما قال مسؤولون.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن دوكسوري وصل إلى اليابسة فوق جزيرة فوجا قبالة إقليم كاجايان الشمالي قبل الفجر، وحمل رياحا تبلغ سرعتها القصوى 175 كيلومترا في الساعة مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 240 كيلومترا في الساعة.

وحافظ الإعصار على قوته على الرغم من وصوله إلى اليابسة مرة ثانية فوق جزيرة دالوبيري، إلا أنه تباطئ وكان يتحرك صوب الشمال الغربي بسرعة 10 كيلومترات، وفقا للمكتب.

وتسببت رياح دوكسوري في انقطاع التيار الكهربائي، واقتلاع أشجار وتضرر عدد من المنازل، حسبما قال إدجاردو بوساداس، المتحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث.

كما تسبب الإعصار في انهيارات أرضية وفيضانات والتي وصلت إلى مستوى أسطح بعض المنازل في بعض المناطق. كما تعذر استخدام بعض الجسور بعد فيضان الأنهار. وأفادت الشرطة بأن امرأتين غرقتا في مياه الفيضانات في حادثين منفصلين في إقليم ريزال، شرق مانيلا.

وتوفي شخص آخر بعد إصابته في الرأس بسبب سقوط ثمار جوز هند في إقليم إيزابيلا الشمالي، حسبما أفاد حاكم الإقليم. وألغيت عشرات الرحلات الداخلية، في حين تم تعليق السفر البحري في المناطق المتضررة، ليظل 4 آلاف و600 شخص عالقين في الموانئ، وفقا لخفر السواحل.

ومن المتوقع أن يضعف دوكسوري قليلا مع خروجه من الفلبين غدا الخميس. ومن المنتظر أن يعبر مضيق تايوان ويصل إلى اليابسة بالقرب من فوجيان بالصين يوم الجمعة. ويتعرض الأرخبيل الفلبيني لمتوسط 20 إعصارا استوائيا كل عام.