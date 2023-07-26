اليونان تسيطر على الحرائق وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة

أفاد العديد من مراسلي وسائل الإعلام في اليونان، اليوم الأربعاء، بأنه تمت السيطرة على كل الحرائق التي اشتعلت في أجزاء مختلفة من البلاد. ويظل خطر اندلاع حرائق مرتفعا للغاية، في ظل توقعات بأن تصل درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية، بحسب الدفاع المدني ومكتب الأرصاد الجوية في البلاد.

وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء للإذاعة الرسمية: "الخطر لم ينته بعد"، مضيفا أن أنحاء اليونان شهدت اندلاع نحو 500 حريق غابات وشجيرات منذ 12 يوليو الجاري. وتمكنت فرق الإطفاء في اليونان وآلاف المعاونين من إنقاذ قرية جينادي السياحية بجنوب شرق جزيرة رودس خلال الساعات القليلة الماضية. وفي كورفو بشمال غر بالبلاد، اندلعت فحسب، حرائق صغيرة متناثرة، كان من السهل إخمادها. كما هدأ الوضع في جزيرة يوبويا. وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية (آيه آر تي) أن العديد من مروحيات وطائرات الإطفاء واصلت مشاركتها في مكافحة الحرائق، اليوم الأربعاء، لليوم الثامن على التوالي.