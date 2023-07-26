الخميس 27 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اليونان تسيطر على الحرائق وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة

اليونان تسيطر على الحرائق وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة
26 يوليو 2023 18:24

أفاد العديد من مراسلي وسائل الإعلام في اليونان، اليوم الأربعاء، بأنه تمت السيطرة على كل الحرائق التي اشتعلت في أجزاء مختلفة من البلاد. ويظل خطر اندلاع حرائق مرتفعا للغاية، في ظل توقعات بأن تصل درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية، بحسب الدفاع المدني ومكتب الأرصاد الجوية في البلاد.

أخبار ذات صلة
موجات حر شديد تجتاح حوض «المتوسط»
مصر تعرب عن تضامنها مع اليونان في مواجهة حرائق الغابات

وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء للإذاعة الرسمية: "الخطر لم ينته بعد"، مضيفا أن أنحاء اليونان شهدت اندلاع نحو 500 حريق غابات وشجيرات منذ 12 يوليو الجاري. وتمكنت فرق الإطفاء في اليونان وآلاف المعاونين من إنقاذ قرية جينادي السياحية بجنوب شرق جزيرة رودس خلال الساعات القليلة الماضية. وفي كورفو بشمال غر بالبلاد، اندلعت فحسب، حرائق صغيرة متناثرة، كان من السهل إخمادها. كما هدأ الوضع في جزيرة يوبويا. وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية (آيه آر تي) أن العديد من مروحيات وطائرات الإطفاء واصلت مشاركتها في مكافحة الحرائق، اليوم الأربعاء، لليوم الثامن على التوالي. 

المصدر: د ب أ
اليونان
حرائق الغابات
آخر الأخبار
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
اليوم 12:26
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:33
حاكم الفجيرة
الإمارات
ديوان حاكم الفجيرة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:29
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:06
ديوان الرئاسة: إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول
الإمارات
ديوان الرئاسة: إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول
اليوم 09:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©