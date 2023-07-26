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الاتحاد الأوروبي يرفض تدنيس الكتب المقدسة

جوزيب بوريل
26 يوليو 2023 15:15

أكد الاتحاد الأوروبي رفضه القوي والحازم لأي شكل من أشكال التحريض على الكراهية الدينية وعدم التسامح وذلك في أعقاب الأعمال الأخيرة التي قام بها أفراد في أوروبا وتسببت في الإساءة للعديد من المسلمين.

وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية، في بيان له اليوم، إن احترام التنوع قيمة أساسية للاتحاد الأوروبي، وهذا يشمل احترام الطوائف الدينية الأخرى.

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وأكد بوريل أن تدنيس القرآن الكريم، أو أي كتاب آخر يعتبر مقدساً، هو اعتداء، واستفزاز واضح؛ وقال: لا مكان للتعبير عن العنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في الاتحاد الأوروبي.

وشدد المسؤول الاوروبي على أن الوقت قد حان للوقوف معا من أجل التفاهم والاحترام المتبادلين، مؤكدا أن تلك الأعمال التي يرتكبها الأفراد المحرضون تفيد فقط أولئك الذين يريدون تقسيم المجتمعات الأوروبية.

 

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل
القرآن الكريم
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