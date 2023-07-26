ارتفاع جديد في درجات الحرارة باليونان واستمرار الحرائق

تستعد اليونان لارتفاع جديد في درجات الحرارة الأربعاء فيما تتواصل الحرائق في جزر رودوس وكورفو وإيفيا بعدما تسببت الثلاثاء بمقتل ثلاثة أشخاص بينهم طياران من سلاح الجو كانا يكافحان النيران.

في اليونان، وبعد تحسن بسيط الاثنين، بدأت موجة حر جديدة الثلاثاء مع حرارة بلغت 42 درجة مئوية فيما ينتظر ان تصل الى 43 و45 درجة مئوية في وسط وجنوب البلاد بحسب الارصاد الوطنية.

في أتيكا، منطقة أثينا التي تشهد موجة حر شديد منذ أكثر من عشرة أيام، ستصل الحرارة الى ما بين "43 و 44 درجة مئوية" بحسب المصدر نفسه.

سيغلق الأكروبوليس في اثينا أبوابه الاربعاء عند الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي (8,00 ت غ) بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المعلم الأثري الذي يستقطب أعلى عدد من الزوار في البلاد، بحسب وزارة الثقافة.

ستبقى كل المواقع الأثرية في البلاد مغلقة الأربعاء في ساعات النهار الأكثر حرا بين الظهر والخامس بعد الظهر، كما حصل الأسبوع الماضي خلال أول موجة حر في أوج عطل الصيف.

واليونان المعتادة على موجات الحر في الصيف، تقع في شرق المتوسط إحدى "النقاط الأكثر سخونة" في الاحترار المناخي وتشهد حاليا واحدة من أطول موجات الحر في السنوات الماضية بحسب خبراء الأرصاد الوطنية.

وقال مرصد أثينا الوطني إن الرقم القياسي المطلق سجل في العاصمة في يونيو 2007 ، مع 44,8 درجة مئوية. على الصعيد الوطني، بلغ في يوليو 1977، 48 درجة مئوية في إلفسينا قرب أثينا.

على صعيد الحرائق التي تجتاح البلاد منذ أكثر من عشرة أيام، ما زالت الحرائق العنيفة مستعرة في جزيرتي رودوس في جنوب شرق بحر إيجه وكورفو في الطرف الآخر شمال غرب البلاد في البحر الأيوني وفي إيفيا التي لا تبعد كثيرًا عن اثينا.

يواصل حوالى مئة رجل إطفاء الأربعاء مكافحة النيران في إيفيا حيث قتل طياران في سلاح الجو اليوناني حين تحطمت قاذفة المياه التي كانا يقودانها في واد.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "لقد ضحيا بحياتهما أثناء قيامهما بانقاذ ارواح". وأعلنت قيادة أركان الجيش اليوناني الحداد لثلاثة أيام.

في كورفو، يكافح النيران التي بدأت الأسبوع الماضي 62 رجل إطفاء تؤازرهم طائرتان ومروحيتان.

في غرب البيلوبونيز، وعلى جبهة رابعة كبرى، كان 140 رجل إطفاء ومروحية يعملون على إخماد حريق غابات.

وقال خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء والذي خصص لهذه المسالة "نعيش تداعيات أزمة المناخ ... أمامنا صيف صعب".

تسببت درجات الحرارة المرتفعة جدا والتي رافقتها رياح قوية وصلت سرعتها أحيانا الى 60 كلم في الساعة في بحر إيجه، بحرائق كبرى منذ اكثر من أسبوع.

وبحسب تقديرات الفرع اليوناني للصندوق العالمي للطبيعة الثلاثاء، أتت الحرائق على 35 ألف هكتار من الغابات والأشجار منذ الأسبوع الماضي في هذا البلد الواقع في شرق المتوسط.



