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الفيضانات تودي بحياة أكثر من 150 شخصاً في باكستان

أرشيفية
26 يوليو 2023 12:46

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان لتتجاوز 150 شخصاً في ظل تحذيرات جديدة من هطول مزيد من الأمطار ووقوع الفيضانات.

ووفقاً لبيانات هيئة إدارة الكوارث الوطنية، فإن حصيلة الضحايا تجاوزت 150 شخصاً اليوم الأربعاء، حيث تم تسجيل 66 حالة وفاة في البنجاب.

وقد أصيب أكثر من 230 شخص في الحوادث الناجمة عن الأمطار والفيضانات، في حين تضرر أكثر من 450 منزلاً.

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ووقع الحادث الأكثر دموية في العاصمة إسلام آباد، حيث لقى 13 عاملاً حتفهم إثر انهيار جدار قيد الإنشاء على مخيمهم.

وكان نحو 2000 شخص قد لقوا حتفهم بسبب الفيضانات الكارثية والأمراض التي ظهرت بعد ذلك في باكستان العام الماضي، عندما غمرت المياه ثلث البلاد، مما أضر بـ33 مليون شخص. 

المصدر: وكالات
الأمطار الموسمية
الفيضانات
الأمطار الغزيرة
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