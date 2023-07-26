الرئيس المصري يشارك في القمة الأفريقية الروسية بسان بطرسبرج

يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية - الروسية المقرر انعقادها في مدينة سان بطرسبرج بروسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي ، في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك": " يتوجه السيسي اليوم الأربعاء إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية".

وأضاف أن القمة الأفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة".

وأشار أن "القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني".

وأضاف المتحدث أنه من المقرر أن "تشهد الزيارة أيضاً لقاء الرئيس المصري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".