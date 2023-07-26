"اليونيدو" ترسم طريق الوصول إلى عالم خال من الجوع

أكد غيرد مولر، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، إمكانية توفير الأمن الغذائي والعمل على الوصول إلى عالم خالٍ من الجوع، عن طريق التصنيع المستدام ونقل التكنولوجيا والابتكارات والمعرفة وضخ الاستثمارات في الأعمال التجارية الزراعية.

وقال مولر في تصريحات له إن منظمة اليونيدو تعمل جاهدة على تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وتمكين جميع الأفراد من الوصول إلى الغذاء بشكل آمن.

وحدد مولر أهم التحديات الملحة، التي تواجه العالم في مجال الأمن الغذائي، وسلط الضوء على الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كورونا"، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار الحبوب الأساسية، وتغير المناخ وتطرف الطقس بشكل قاس يؤثر بالسلب على الإنتاجية الزراعية، وفقدان نحو 30% من إجمالي المواد الغذائية المنتجة على مستوى العالم قبل الوصول إلى المستهلك.

وسلط مدير عام منظمة اليونيدو الضوء على وضع الأمن الغذائي في دول قارة إفريقيا، وأوضح أن ما يقرب من ثلث سكان أفريقيا يعانون من سوء التغذية، إذ يتوقع تضاعف عدد سكان القارة بحلول عام 2050.

ودعا مولر إلى تكثيف الجهود لزيادة إنتاجية الزراعة في البلدان الأفريقية لتوفير الغذاء، مع توقعات بحدوث زيادة كبيرة في الطلب على الغذاء في القارة السمراء؛ ودعا إلى زيادة وضخ الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية والبحوث، بما في ذلك تطوير أنظمة الري وشبكات النقل وتقنيات الزراعة الحديثة.

واختتم مدير عام منظمة اليونيدو، تصريحاته بتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولي، دعا فيها إلى تكثيف الجهود وبناء الجسور لتسهيل وصول التكنولوجيا الحديثة والمعرفة وضخ الاستثمارات في قطاع الزراعة، حتى تتمكن قارة إفريقيا من زيادة الإنتاجية الزراعية وتوفير الأمن الغذائي والقضاء على الجوع.



