قتيل وجرحى في حريق سفينة قبالة هولندا

قتل شخص على الأقل من أفراد الطاقم وأصيب عدد من زملائه بجروح جراء حريق اندلع في وقت مبكر الأربعاء على متن سفينة لنقل السيارات قبالة هولندا، وفق ما أعلن خفر السواحل.

وأوضح خفر السواحل في بيان أن "أفراد الطاقم حاولوا إخماد الحريق بأنفسهم لكن فشلوا بذلك. للأسف، قتل شخص وأصيب عدد آخر"، مشيرين الى أن النيران كانت لا تزال مشتعلة في السفينة "فريمانتل هايواي" المسجّلة في بنما، على مسافة نحو 27 ميلا بحريا (50 كيلومترا) شمال جزيرة أملاند الواقعة قبالة سواحل هولندا الشمالية . وأكدوا إجلاء كامل الطاقم المؤلف من 23 شخصا.