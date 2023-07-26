مقتل العشرات في مواجهات داخل سجن بالإكوادور

أعلن سلطات الاكوادور الثلاثاء ارتفاع حصيلة المواجهات بين عصابات متنافسة داخل أحد السجون غرب البلاد إلى 31 قتيلاً، في أعقاب اقتحام 2,700 جندي للسجن واستعادة السيطرة عليه.

وقال مكتب المدعي العام إن المعركة الأخيرة بين العصابات المتنافسة داخل سجن "غواياس 1" المكتظ في مدينة غواياكيل الساحلية خلفت 31 قتيلاً و14 جريحاً. وفي حصيلة سابقة كانت السلطات قد أعلنت عن مقتل 18 نزيلاً.

وغالبا ما تندلع مواجهات بين العصابات داخل سجون الإكوادور.

من جهتها، أفادت القوات المسلحة أن رجال الجيش والشرطة اقتحموا سجن غواياس الثلاثاء لإخماد أعمال شغب بدأت السبت وخلفت في البداية ستة قتلى بين النزلاء.



وأكدت الحكومة استعادتها "السيطرة الكاملة" على سجن غواياس الذي يضم أكثر من 5,600 نزيل، ومصادرة ست بنادق وقاذفة قنابل وأربعة مسدسات وألف طلقة من الذخيرة.

وأعلنت النيابة فتح تحقيق جنائي وآخر حول أعمال ارهابية بسبب "التفجيرات وكمية الأسلحة والذخائر التي عثر عليها داخل السجن".



