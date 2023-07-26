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قاض أميركي يبطل القيود التي فرضتها إدارة بايدن على طالبي اللجوء

أرشيفية
26 يوليو 2023 08:31

أصدر قاض فدرالي الثلاثاء حكماً أبطل بموجبه سياسة اللجوء التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن منذ أكثر من شهرين، رافضاً المبدأ الذي اعتمدته هذه الإدارة من أجل وقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية.

واعتبر القاضي جون تايغار من المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو أن السياسة التي تجبر المهاجرين على التقدم بطلبات لجوء من بلدانهم أو بلدان العبور من أجل الحصول على قبول في الولايات المتحدة "غير قانونية".
وفرضت إدارة بايدن منذ أكثر من شهرين سياسة تعاقب المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني برفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، في حين تقبل النظر في طلبات من يحصلون على مواعيد لطلب اللجوء قبل دخولهم الأراضي الاميركية.
وقد يجبر هذا القرار القضائي الحكومة الأميركية على قبول طلبات لجوء المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الأميركية، ما يؤدي إلى موجة تدفق جديدة للمهاجرين من المكسيك بعد انخفاض في الشهرين الماضيين.
لكن القاضي تايغار علّق حكمه لمدة 14 يوماً كي يمنح إدارة بايدن وقتاً لاستئنافه.

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وأعلنت وزارة العدل أنها سوف تستأنف الحكم الذي تراه مخالفاً لقناعاتها، مشيرة إلى أنها ستسعى في غضون ذلك إلى إرجاء تطبيق قرار تايغار لأطول فترة ممكنة.
وقالت الوزارة في بيان إن القواعد التي وضعتها إدارة بايدن في مايو هي "ممارسة قانونية للسلطة الواسعة التي منحها إياها قانون الهجرة".

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
جو بايدن
المهاجرين
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