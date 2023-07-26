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السعودية تُرحب ببدء الأمم المتحدة تفريغ حمولة الخزان العائم "صافر" من النفط

شعار وزارة الخارجية السعودية
26 يوليو 2023 09:31

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة، ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها التشغيلية لحل مشكلة الخزان العائم "صافر" والبدء في تفريغ حمولتها من النفط الخام والمقدرة بـ (1.14) مليون برميل من النفط الخام.

 كما أعربت الوزارة عن ترحيب المملكة بنجاح الجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية التي توّجت ببدء تفريغ الخزان العائم "صافر" وتفادي وقوع كارثة بيئية بحريّة تهدد الأمن البحري والاقتصاد العالمي في البحر الأحمر.

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وتثمّن المملكة جلياً جهود معالي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش وفريق العمل من الأمم المتحدة الذين عملوا على تسخير كافة الجهود لانهاء مشكلة الخزان العائم "صافر"، كما تُقدّر الدعم المالي السخي من الدول المانحة على ماقدمته من منح مالية بحملة التبرعات لإنهاء تهديد الخزان العائم "صافر"، حيث كانت المملكة من أوائل الدول المانحة بتقديم منح مالية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك ضمن جهودها مع المجتمع الدولي لحل مشكلة الخزان العائم "صافر".

وعبّرت الوزارة عن تطلع المملكة لانتهاء تفريغ الخزان العائم "صافر" قريباً إلى السفينة "نوتيكا" بحسب الخطة التشغيلية من الأمم المتحدة، كما قدّمت الشكر لقيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" على ما قدمه من دعمٍ لتسهيل عملية وصول السفينة البديلة لبدء عملية التفريغ .
 وأكدت وزارة الخارجية استمرار جهودها بالعمل مع الأمم المتحدة والحكومة اليمنية لإنهاء مشكلة الخزان العائم "صافر".

المصدر: وكالات
صافر
اليمن
السعودية
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