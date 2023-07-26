الخميس 27 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الجزائر تعلن السيطرة على جميع حرائق الغابات

الجزائر تعلن السيطرة على جميع حرائق الغابات
26 يوليو 2023 07:43

أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إخماد جميع حرائق الغابات التي اندلعت في عدة ولايات.

وأكد الدفاع المدني الجزائري في صفحته على "فيسبوك" أن عمليات الحراسة متواصلة، تفادياً لاشتعال الحرائق مجدداً. كانت وزارة الداخلية أعلنت الثلاثاء، إخماد 80 % من الحرائق التي مست الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية بعدد من مناطق البلاد، وأن الجهود متواصلة للسيطرة على 13 بؤرة حريق على مستوى 7 ولايات.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يرسل 500 إطفائي للمساعدة في إطفاء حرائق اليونان
نشر طائرات و3 آلاف رجل إطفاء حول باليرمو في صقلية

وتسببت هذه الحرائق في وفاة 34 شخصاً بينهم 10 عسكريين وإصابة العشرات، إلى جانب خسائر مادية كبيرة.

المصدر: وكالات
الجزائر
حرائق الغابات
آخر الأخبار
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
اليوم 12:26
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:33
حاكم الفجيرة
الإمارات
ديوان حاكم الفجيرة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:29
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:06
ديوان الرئاسة: إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول
الإمارات
ديوان الرئاسة: إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول
اليوم 09:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©