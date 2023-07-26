الجزائر تعلن السيطرة على جميع حرائق الغابات

أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إخماد جميع حرائق الغابات التي اندلعت في عدة ولايات.

وأكد الدفاع المدني الجزائري في صفحته على "فيسبوك" أن عمليات الحراسة متواصلة، تفادياً لاشتعال الحرائق مجدداً. كانت وزارة الداخلية أعلنت الثلاثاء، إخماد 80 % من الحرائق التي مست الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية بعدد من مناطق البلاد، وأن الجهود متواصلة للسيطرة على 13 بؤرة حريق على مستوى 7 ولايات.

وتسببت هذه الحرائق في وفاة 34 شخصاً بينهم 10 عسكريين وإصابة العشرات، إلى جانب خسائر مادية كبيرة.