قتلى جراء حرائق الغابات في اليونان وسط استمرار موجة القيظ

لقي طيّاران مصرعهما خلال مشاركتهما في مكافحة حرائق الغابات في اليونان اثر تحطم طائرتهما المخصصة لإطفاء الحرائق، في حين عثر على شخص ثالث وقد فارق الحياة وسط استمرار موجة الحر التي تغذي النيران المستعرة في البلاد.

وقالت إدارة جهاز الإطفاء اليوناني إن طائرة "كندا اير" تحطمت في واد قريب من مكان اندلاع الحرائق الأحد. وأظهرت لقطات بثتها محطة "اي آر تي" اليونانية الطائرة وهي تصطدم بشجرة قبل أن تسقط وتنفجر.

من جهتها أفادت وزارة الدفاع اليونانية أن الطائرة كانت تشارك مع ثلاث طائرات أخرى على الأقلّ ومئات عناصر الإطفاء في مكافحة النيران في جنوب جزيرة إيفيا الثلاثاء.

وأعلنت الوزارة الحداد ثلاثة ايام على الطيارين اللذين ينتميان لسلاح الجو اليوناني.

ونعى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الطيارين في بيان قائلاً "لقد فقدا حياتهما خلال إنقاذهما حياة الناس".

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على موقع تويتر عن دعمه "للأبطال الذين يخاطرون بحياتهم في اليونان وفرنسا وفي كل مكان آخر كل صيف لمكافحة الحرائق".

هذا وأعلنت كونستانتينا ديموغليدو المتحدثة باسم الشرطة اليونانية العثور على رجل آخر وقد فارق الحياة، مضيفة أنه "ستكون هناك حاجة لاجراء اختبار حمض نووي للتأكد ما إذا كان هو الراعي المفقود منذ الأحد".



وأكد خبراء الأرصاد أن اليونان تشهد إحدى أطول موجات القيظ في الأعوام الأخيرة، وإن بقيت الحرارة دون مستواها القياسي التاريخي (48 درجة).

في العاصمة اليونانية، بلغت درجة الحرارة 38 مئوية ظهر الثلاثاء فيما وصلت الحرارة التي يشعر بها الجسم إلى 41 درجة مئوية.

في وسط البلد، وصلت الحرارة إلى 44 مئوية ظهراً، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية.



