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قتلى في حرائق وعواصف عنيفة بإيطاليا

قتلى في حرائق وعواصف عنيفة بإيطاليا
26 يوليو 2023 07:17

قضى خمسة أشخاص على الأقل في إيطاليا من جراء عواصف رعدية عنيفة في شمال البلاد وحرائق في صقلية، في تطوّرات من شأنها أن تدفع الحكومة لإعلان حال الطوارئ في المناطق الأكثر تضرراً.
وكتبت رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني في حسابها عبر تويتر الذي تحوّلت تسميته إلى X "ببالغ الحزن تلقيت النبأ المأسوي عن حادثتين ناجمتين عن سوء الأحوال الجوية، حيث لقيت فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً مصرعها في مخيّم كشفي في بريشيا (شمال) وامرأة في ليسوني (شمال) بسبب سقوط الأشجار".
وهبت فجر الثلاثاء رياح عاتية بلغت سرعتها 110 كلم في الساعة وهطلت أمطار غزيرة وزخات من البرد على مدينة ميلانو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، فغمرت المياه الشوارع وسقطت الأشجار على الطرق.
وقالت شركة النقل العام إن أضراراً جسيمة لحقت بشبكة الكهرباء.
في موازاة سوء الأحوال الجوية في شمال البلاد، يتأثر الجنوب بموجة حرّ مع تسجيل 47,6 درجة مئوية الاثنين في كاتانيا بصقلية، وفقًا للحماية المدنية.
وعثر على جثتي شخصين سبعينيين في منزل اجتاحته النيران، كما قضت امرأة تبلغ 88 عاماً قرب باليرمو، وفق ما أفادت وسائل إعلام مساء الثلاثاء.
وكافح رجال الإطفاء في صقلية خلال الليل عدة حرائق وصل أحدها إلى موقع قريب من مطار باليرمو الذي أغلق عدة ساعات في الصباح. كما تأثرت حركة النقل بالسكك الحديد بهذه الحرائق.

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المصدر: وكالات
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