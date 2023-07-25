المبعوث الأممي: تمهيد الطريق لاستقرار مستدام في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن الجهود التي اضطلعت بها لجنة إعداد القوانين الانتخابية «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين تشكل خطوة مهمة، مشدداً على الأهمية البالغة للأمن للتمكين من إجراء انتخابات شاملة، وإقامة مؤسسات شرعية، وتمهيد الطريق أمام استقرار مستدام في ليبيا.

وحذّر باتيلي، في كلمة خلال اجتماع مجموعة العمل الأمنية الذي عقد أمس في بنغازي، من أن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكلهما الحالي لن يُمكّنا من الوصول إلى انتخابات ناجحة، مشدداً على ضرورة القيام بالمزيد من العمل لتحسين مشروعي القانونين من خلال سد الثغرات القانونية والفنية التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، داعياً الأطراف الفاعلة كافة، والمؤسسات الرئيسة إلى التوصل إلى تسوية تتحرى الشمول بشأن النقاط الرئيسة المختلف عليها سياسياً، محذّراً من «استمرار الجمود الحالي».

وأكد المبعوث الأممي أن هذا الاجتماع يشكل امتداداً للجهود الرامية لتعزيز السلام في ليبيا، وتقديم الدعم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، موضحاً أن الأمن عامل أساسي للتمكن من إنجاز الانتخابات التي تحتاج إليها ليبيا لإنشاء مؤسسات شرعية وتمهيد السبيل لتحقيق الاستقرار الدائم.

وحول التشكيلات المسلحة في البلاد، أكد باتيلي أن الملف أحد البنود الأساسية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى سعي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة إلى التواصل مع القيادات الأمنية والعسكرية للمبادرة ببناء أواصر الثقة، وإنشاء لجنة للتسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج.

استضافت مدينة بنغازي، الثلاثاء، أعمال اجتماع مجموعة العمل الأمنية المُنبثقة عن مؤتمر برلين بحضور أعضاء اللجنة العسكرية الليبية «5+5»، المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، وسفراء عدد من الدول الأجنبية المعتمدين لدى ليبيا.