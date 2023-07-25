الأربعاء 26 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمم المتحدة: بدء عملية تفريغ «صافر» من النفط

ناقلة النفط «صافر»
26 يوليو 2023 01:30

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"اليونيدو" ترسم طريق الوصول إلى عالم خال من الجوع
السعودية تُرحب ببدء الأمم المتحدة تفريغ حمولة الخزان العائم "صافر" من النفط

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، بدء عملية نقل النفط الخام من خزان «صافر» المتهالك بمحافظة الحديدة، إلى سفينة أخرى.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي: «بدأت الثلاثاء عملية نقل أكثر من مليون برميل من النفط من السفينة صافر المتحللة إلى السفينة البديلة».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: «في ظل عدم وجود من لديه الاستعداد أو القدرة على القيام بهذه المهمة فإن الأمم المتحدة تدخلت وتحملت مخاطر تنفيذ هذه العملية الدقيقة».
وأضاف: «عملية نقل النفط هي الخطوة التالية المهمة في تفادي كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق».

صافر
ناقلة النفط صافر
الأمم المتحدة
الحديدة
اليمن
أنطونيو جوتيريش
آخر الأخبار
سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط ومقتل طاقمها
عربي ودولي
سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط ومقتل طاقمها
اليوم 20:53
الاتحاد الأوروبي يرسل 500 رجل إطفاء للمساعدة في حرائق اليونان
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يرسل 500 إطفائي للمساعدة في إطفاء حرائق اليونان
اليوم 20:31
الإعصار دوكسوري يجتاح شمال الفلبين
عربي ودولي
الإعصار دوكسوري يجتاح شمال الفلبين
اليوم 20:15
881 مليون درهم صافي أرباح «الجرافات البحرية» في النصف الأول
الاقتصادي
881 مليون درهم صافي أرباح «الجرافات البحرية» في النصف الأول
اليوم 20:11
«إيمج نيشن» تطرح تريلر «حوجن»
دنيا
«إيمج نيشن» تطرح تريلر «حوجن»
اليوم 19:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©