الأمم المتحدة: بدء عملية تفريغ «صافر» من النفط

عدن (الاتحاد)

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، بدء عملية نقل النفط الخام من خزان «صافر» المتهالك بمحافظة الحديدة، إلى سفينة أخرى.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي: «بدأت الثلاثاء عملية نقل أكثر من مليون برميل من النفط من السفينة صافر المتحللة إلى السفينة البديلة».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: «في ظل عدم وجود من لديه الاستعداد أو القدرة على القيام بهذه المهمة فإن الأمم المتحدة تدخلت وتحملت مخاطر تنفيذ هذه العملية الدقيقة».

وأضاف: «عملية نقل النفط هي الخطوة التالية المهمة في تفادي كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق».