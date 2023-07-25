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العراق: الأولوية لترسيخ الأمن والاستقرار

العراق: الأولوية لترسيخ الأمن والاستقرار
26 يوليو 2023 01:30

هدى جاسم (بغداد)

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أن ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد يحتل أولوية في البرنامج الحكومي.  وأكد رشيد خلال استقباله أمس، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة في بغداد، على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المشتركة التي تربط الشعبين العراقي والأردني، وضرورة العمل من أجل الارتقاء بها وتطويرها بما يخدم تطلعات ومصالح البلدين.
وأوضح أن «ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق يحتل أولوية في البرنامج الحكومي، كما أنه عامل مهم لمستقبل البلد وضرورة مُلحة لاستقرار المنطقة»، معبراً عن تفاؤله بالبرنامج الحكومي وتركيزه على أهداف أساسية. 
وأشاد رشيد بـ «الخطط والإدارة الجيدة للموارد المائية والصحة وصناعة الأدوية في الأردن»، مؤكداً «ضرورة الاستفادة من التجارب والخبرات الأردنية في هذا الشأن». 
وأشار إلى أن «العراق يتطلع للمزيد من التنسيق والتعاون الاقتصادي لتعزيز العمل المشترك من أجل استكمال المشروعات المشتركة بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار». 
بدوره، جدد رئيس الوزراء الأردني، دعم بلاده للعراق في جهوده المتواصلة لتدعيم الأمن والاستقرار، مؤكداً أن «أمن العراق عامل أساسي لأمن المنطقة». 
وفي سياق آخر، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أمس، القبض على إرهابي متورط بالقتل ونقل الأسلحة لـ«داعش» في محافظة ديالى.
وقالت الوكالة في بيان: «مفارزنا في ديالى تلقت معلومات دقيقة تفيد بتواجد أحد الإرهابيين الخطرين ضمن المحافظة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وبكمين محكم تم الإطاحة به».

العراق
الرئيس العراقي
عبد اللطيف رشيد
بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الأردني
الأردن
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