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8 قتلى بانفجار صاروخ «حوثي» في مأرب

أرشيفية
26 يوليو 2023 01:30

عدن (الاتحاد)

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لقي 8 أشخاص مصرعهم وأُصيب آخرون، أمس، بانفجار صاروخ حوثي قديم، من مخلفات الحرب داخل منزل في مديرية «وادي عبيدة» شرق محافظة مأرب. وقالت مصادر محلية، إن «شخصاً توفي مع زوجته و5 من أولاده وشخص ثامن، فيما أُصيب اثنان آخران من الأطفال، في واقعة مؤلمة أثارت الحزن في المنطقة».
وأشارت المصادر إلى أن الانفجار ناتج عن مقذوف حوثي من مخلفات الحرب، وحدث داخل منزل الأسرة، بمنطقة «الجوى» في «وادي عبيدة».
وأضافت المصادر أن «رب الأسرة كان يعبث بصاروخ من مخلفات الحرب لم ينفجر، وأدى انفجاره إلى دمار للمنزل ومقتل جل من كانوا بالداخل».
يأتي هذا بعد أيام على مقتل ثلاثة أطفال بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب في مخيم «السويداء» للنازحين شمالي المحافظة. وتوقع مخلفات الحرب التي نشرتها جماعة الحوثي من ألغام وذخائر غير منفجرة ضحايا بشكل مستمر، لا سيما تلك التي تجرفها السيول من مناطق التماس المطلة على مدينة مأرب إلى مواقع قريبة من مخيمات النزوح المنتشرة في أرجاء المحافظة الواقعة شرقي البلاد.
وفي سياق متصل، قتل طفل في العاشرة من عمره، أمس، بقصف من طيران حوثي مسيّر على تجمعات سكانية جنوب الحديدة. وأفادت مصادر محلية، بأن «طيراناً مسيّراً تابعاً لجماعة الحوثي استهدف تجمعات سكانية في منطقة دوباس شمال غرب حيس، ما أسفر عن مقتل طفل وإثارة الخوف والفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال».

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