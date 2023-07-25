الأربعاء 26 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل 25 إرهابياً في الصومال

جنود صوماليون (أرشيفية)
26 يوليو 2023 01:30

مقديشو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أكاديمية عسكرية في مقديشو
انتحاري يقتل 30 جنديا بهجوم إرهابي في مقديشو

أعلن مسؤول محلي صومالي، أمس، تحييد 25 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، بينهم 5 أجانب، خلال إحباط هجوم على مطار «واجد»، جنوب غربي البلاد. وقال محمد معلم، محافظ مدينة «واجد»، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا»، إن «القوات الحكومية أحبطت هجوماً كان عناصر من حركة الشباب بصدد شنه على مطار مدينة واجد المحلي بإقليم بكول».
وأضاف المحافظ، أن القوات الحكومية «تمكنت من قتل 25 من حركة الشباب، بينهم 5 أجانب، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة».
وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، والتي أُسست مطلع عام 2004، وتبنّت تفجيرات عدة داخل البلاد.
وأمس الأول، قتل 30 جندياً وأصيب 73 آخرون، بتفجير انتحاري استهدف مركز تدريب عسكري وسط العاصمة مقديشو. وقال ضابط بالجيش: «تأكدنا من مقتل 30 وإصابة 73 آخرين في الانفجار الذي وقع في معسكر التدريب».  وقال المصدر إن القتلى والمصابين الذين يعرف عدداً منهم، ينحدرون من إقليم شبيلي السفلى وأتوا إلى العاصمة للتدريب.

الصومال
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
الجيش الصومالي
آخر الأخبار
سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط ومقتل طاقمها
عربي ودولي
سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط ومقتل طاقمها
اليوم 20:53
الاتحاد الأوروبي يرسل 500 رجل إطفاء للمساعدة في حرائق اليونان
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يرسل 500 إطفائي للمساعدة في إطفاء حرائق اليونان
اليوم 20:31
الإعصار دوكسوري يجتاح شمال الفلبين
عربي ودولي
الإعصار دوكسوري يجتاح شمال الفلبين
اليوم 20:15
881 مليون درهم صافي أرباح «الجرافات البحرية» في النصف الأول
الاقتصادي
881 مليون درهم صافي أرباح «الجرافات البحرية» في النصف الأول
اليوم 20:11
«إيمج نيشن» تطرح تريلر «حوجن»
دنيا
«إيمج نيشن» تطرح تريلر «حوجن»
اليوم 19:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©