مقتل 25 إرهابياً في الصومال

مقديشو (الاتحاد)

أعلن مسؤول محلي صومالي، أمس، تحييد 25 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، بينهم 5 أجانب، خلال إحباط هجوم على مطار «واجد»، جنوب غربي البلاد. وقال محمد معلم، محافظ مدينة «واجد»، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا»، إن «القوات الحكومية أحبطت هجوماً كان عناصر من حركة الشباب بصدد شنه على مطار مدينة واجد المحلي بإقليم بكول».

وأضاف المحافظ، أن القوات الحكومية «تمكنت من قتل 25 من حركة الشباب، بينهم 5 أجانب، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة».

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، والتي أُسست مطلع عام 2004، وتبنّت تفجيرات عدة داخل البلاد.

وأمس الأول، قتل 30 جندياً وأصيب 73 آخرون، بتفجير انتحاري استهدف مركز تدريب عسكري وسط العاصمة مقديشو. وقال ضابط بالجيش: «تأكدنا من مقتل 30 وإصابة 73 آخرين في الانفجار الذي وقع في معسكر التدريب». وقال المصدر إن القتلى والمصابين الذين يعرف عدداً منهم، ينحدرون من إقليم شبيلي السفلى وأتوا إلى العاصمة للتدريب.