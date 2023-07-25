تركيا: إصابة 8 أشخاص بزلزال بقوة 5.5 درجة جنوبي البلاد

أنقرة (الاتحاد)

أعلنت تركيا أمس، إصابة 8 أشخاص بسبب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر جنوبي البلاد.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن شخصين أصيبا في ولاية أضنة و6 آخرين بولاية عثمانية بسبب الزلزال.

وأضاف أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات فوراً من دون توضيح حالتهم الصحية.

وضرب الزلزال قضاء «قوزان» بولاية أضنة جنوبي تركيا وشعر به سكان الولايات المجاورة. ويأتي الزلزال بعد أشهر من وقوع زلزال مدمر في فبراير الماضي، تسبب في حدوث دمار في المنطقة ومناطق بشمال سوريا.

ولقي أكثر من 50 ألف شخص حتفهم وانهارت عشرات الآلاف من المباني في تركيا فقط.

وفي إندونيسيا، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر إقليم «إيست نوسا تينجارا» جنوب البلاد أمس، وفقاً لما ذكرته وكالة الشؤون الجيوفيزيائية، مضيفة أنه من غير المرجح وقوع موجات مد عاتية «تسونامي».

ونقلت صحيفة «جاكرتا بوست» عن الوكالة القول إن مركز الزلزال كان خارج البحر على عمق 75 كيلومتراً في المنطقة الشرقية بالقرب من «تيمور ليست».

وأضافت الوكالة أنه لم ترد تقارير بوقوع أضرار مادية.