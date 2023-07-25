رئيس البرلمان اللبناني يدعو الحكومة للاجتماع لتعيين حاكم جديد لـ«المركزي»

بيروت (الاتحاد)

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، إلى عقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، قبل أيام من انتهاء ولاية الحاكم الحالي للمصرف رياض سلامة.

جاء ذلك خلال استقبال بري رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لاسيما ملف حاكمية مصرف لبنان، حسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري.

يذكر أن ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة تنتهي في نهاية يوليو الجاري، ولم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف. وطلب نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، من الحكومة، خلال اجتماعهم برئيسها أمس الأول، توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم بإقراض الحكومة من مصرف لبنان في سبيل التمكن من الإنفاق الحكومي الضروري والمُّلح والتدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف. وأمر قاض لبناني، منتصف الشهر الجاري، بالحجز الاحتياطي على ممتلكات رياض سلامة، ومنعه من التصرف فيها إلى حين انتهاء البت بأساس دعوى محلية مرفوعة ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي.