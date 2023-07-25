الصحة العالمية: 2.5 مليون وفاة غرقاً في العقد الأخير

جنيف (الاتحاد)

قالت منظمة الصحة العالمية، إن أكثر من 2.5 مليون شخص لقوا مصرعهم غرقاً في السنوات الـ 10 الماضية.

وأوضحت المنظمة في تقرير أمس، بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق، الذي يوافق 25 يوليو من كل عام، أن توفير التدريب على السباحة للأطفال في مرحلة الروضة وما بعدها، يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح.

وذكر التقرير أن معدلات الغرق تعتبر أكثر شيوعًا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1و 9 سنوات.

وأكدت على أن الاستثمارات العالمية في رعاية الأطفال وتوفير التدريب على السباحة في مراحل ما قبل المدرسة وفي سن المدرسة، يمكن أن تنقذ حياة أكثر من 774 ألف طفل. وأضافت أن نحو 236 ألف شخص يلقون مصرعهم غرقاً كل عام، حيث بلغ عدد الوفيات بالعقد الأخير فقط أكثر من 2.5 مليون حالة.​​​​​​​