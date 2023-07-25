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وانغ يي وزيراً لخارجية الصين

وانغ يي
26 يوليو 2023 01:30

بكين (وكالات)

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عينت الصين الدبلوماسي وانغ يي، أمس، وزيراً  للخارجية، وأعفت تشين قانغ من منصبه.
وكان وانغ (69 عاماً) الذي شغل المنصب سابقاً في الفترة من 2013 إلى 2022، يحل محل تشين في غيابه، ومثل الصين في اجتماع مستشاري الأمن القومي لدول «بريكس» في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا هذا الأسبوع.وتمت ترقية وانغ، للعمل في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، إحدى الجهات القيادية العليا في الصين.
والتقى وانغ يي، أمس، كبير مستشاري الرئاسة البرازيلية سيلسو لويز نونيس أموريم.
وقال خلال اللقاء: إن «الصين مستعدة للعمل مع البرازيل لتعميق العلاقات المتبادلة، وتوسيع التعاون الاستراتيجي وتعزيز المواءمة بين مبادرة الحزام والطريق واستراتيجيات التنمية البرازيلية، مثل إعادة التصنيع وبرنامج تسريع النمو».

وانغ يي
وزير خارجية الصين
الصين
مجموعة بريكس
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