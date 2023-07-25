البحرين تسلّم القائمة بأعمال سفارة السويد مذكرة احتجاج إثر تدنيس المصحف

قالت وكالة أنباء البحرين، إن وزارة الخارجية استدعت القائمة بأعمال سفارة السويد المعتمدة لدى البحرين وسلمتها مذكرة احتجاج على السماح «لمتطرفين» بحرق وتدنيس نسخ من القرآن.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن بيان للوزارة «أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة لتكرار هذه الحوادث المشينة، باعتبارها استفزازاً خطيراً لمشاعر المسلمين، وانتهاكا للمبادئ والمواثيق والقرارات الدولية، ومن بينها قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي بإدانة أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، ودعوة الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وأطر وطنية لمنع مثل هذه الأفعال وتجريمها ومحاسبة المسؤولين عنها».

وأكدت وزارة الخارجية «ضرورة اتخاذ السلطات المعنية في مملكة السويد إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الممارسات المسيئة التي تتجاوز حدود وضوابط وأخلاقيات التعبير عن الرأي، والمساهمة ضمن جهود المجتمع الدولي في احترام الحقوق والحريات الدينية، ومنع الإساءة لجميع الأديان والمعتقدات والمقدسات والرموز الدينية، بما في ذلك مكافحة جرائم الإسلاموفوبيا».

وأضرم يمينيون متطرفون النار في نسخ من المصحف الشريف أمام السفارتين المصرية والتركية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، اليوم الثلاثاء.

تأتي حادثتا اليوم في كوبنهاغن، اللتان نظمتهما جماعة «دنمركيون وطنيون» اليمينية المتطرفة، عقب إحراق المجموعة نسخاً من المصحف الشريف أمس الاثنين والأسبوع الماضي أمام السفارة العراقية. ووقعت حادثتان مماثلتان في السويد الشهر الماضي.

ودانت العديد من الدول بشدة تدنيس القرآن الكريم، داعية الدنمارك والسويد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه الجرائم. كما دانت منظمات دولية، بينها منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والأمم المتحدة هذه الجرائم النكراء.