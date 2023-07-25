الأربعاء 26 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

البحرين تسلّم القائمة بأعمال سفارة السويد مذكرة احتجاج إثر تدنيس المصحف

المنامة
25 يوليو 2023 23:21

قالت وكالة أنباء البحرين، إن وزارة الخارجية استدعت القائمة بأعمال سفارة السويد المعتمدة لدى البحرين وسلمتها مذكرة احتجاج على السماح «لمتطرفين» بحرق وتدنيس نسخ من القرآن.
وأضافت الوكالة، نقلاً عن بيان للوزارة «أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة لتكرار هذه الحوادث المشينة، باعتبارها استفزازاً خطيراً لمشاعر المسلمين، وانتهاكا للمبادئ والمواثيق والقرارات الدولية، ومن بينها قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي بإدانة أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، ودعوة الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وأطر وطنية لمنع مثل هذه الأفعال وتجريمها ومحاسبة المسؤولين عنها».
وأكدت وزارة الخارجية «ضرورة اتخاذ السلطات المعنية في مملكة السويد إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الممارسات المسيئة التي تتجاوز حدود وضوابط وأخلاقيات التعبير عن الرأي، والمساهمة ضمن جهود المجتمع الدولي في احترام الحقوق والحريات الدينية، ومنع الإساءة لجميع الأديان والمعتقدات والمقدسات والرموز الدينية، بما في ذلك مكافحة جرائم الإسلاموفوبيا».
وأضرم يمينيون متطرفون النار في نسخ من المصحف الشريف أمام السفارتين المصرية والتركية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، اليوم الثلاثاء.
تأتي حادثتا اليوم في كوبنهاغن، اللتان نظمتهما جماعة «دنمركيون وطنيون» اليمينية المتطرفة، عقب إحراق المجموعة نسخاً من المصحف الشريف أمس الاثنين والأسبوع الماضي أمام السفارة العراقية. ووقعت حادثتان مماثلتان في السويد الشهر الماضي.
ودانت العديد من الدول بشدة تدنيس القرآن الكريم، داعية الدنمارك والسويد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه الجرائم. كما دانت منظمات دولية، بينها منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والأمم المتحدة هذه الجرائم النكراء.

أخبار ذات صلة
السعودية تندد بتكرار تدنيس المصحف في السويد والدنمارك
متطرفون يدنّسون المصحف خلال تجمعين في كوبنهاغن
المصدر: وكالات
البحرين
تدنيس المصحف
إحراق المصاحف
السويد
الدنمارك
آخر الأخبار
سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط ومقتل طاقمها
عربي ودولي
سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط ومقتل طاقمها
اليوم 20:53
الاتحاد الأوروبي يرسل 500 رجل إطفاء للمساعدة في حرائق اليونان
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يرسل 500 إطفائي للمساعدة في إطفاء حرائق اليونان
اليوم 20:31
الإعصار دوكسوري يجتاح شمال الفلبين
عربي ودولي
الإعصار دوكسوري يجتاح شمال الفلبين
اليوم 20:15
881 مليون درهم صافي أرباح «الجرافات البحرية» في النصف الأول
الاقتصادي
881 مليون درهم صافي أرباح «الجرافات البحرية» في النصف الأول
اليوم 20:11
«إيمج نيشن» تطرح تريلر «حوجن»
دنيا
«إيمج نيشن» تطرح تريلر «حوجن»
اليوم 19:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©