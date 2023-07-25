مبعوث فرنسي يبدأ مهمة في لبنان لإنهاء شغور الرئاسة

بدأ جان-إيف لودريان، مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان، اليوم الثلاثاء، مهمة جديدة في بيروت، تتخللها مباحثات يعتزم إجراءها مع قوى سياسية بارزة في إطار مساعي بلاده لكسر الجمود المتعلّق بشغور منصب الرئيس المستمر منذ نحو تسعة أشهر.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر الماضي، لم يتمكن البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

واستهل لودريان زيارته، التي تستمر حتى الخميس، بلقاء رئيس البرلمان نبيه بري، على أن يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقادة كتل برلمانية غدا الأربعاء.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن لودريان يزور لبنان "لعرض نتائج اجتماع الدوحة ولقاءاته في المملكة العربية السعودية".

وإثر لقاء في الدوحة في 17 يوليو الجاري، دعا ممثلون للسعودية ومصر وفرنسا والولايات المتحدة وقطر السياسيين اللبنانيين إلى "اتخاذ خطوات فورية لكسر الجمود".

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن لودريان "سيحاول التوفيق بين وجهات النظر وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى حل توافقي" ينهي الشغور الرئاسي.