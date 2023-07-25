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روسيا توجه تحذيراً يتعلّق بسوق الغذاء العالمية

مزارعون يحصدون القمح في أوكرانيا
25 يوليو 2023 19:12

حذّرت روسيا، اليوم الثلاثاء، من تأثير العقوبات المفروضة عليها على سوق الغذاء العالمية.
ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية الحالية، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا شملت قطاعات وسلعاً متنوعة.
وقال نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، اليوم، إن العقوبات المفروضة على موسكو تنذر «بعواقب وخيمة» على سوق الغذاء العالمية.
وأضاف باتروشيف أن القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي لا يمكن حلها ما لم تتم إزالة ما وصفها «بالعراقيل غير المشروعة» التي يضعها الغرب أمام الشركات الروسية.
ونقلت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الحكومية تصريحات باتروشيف الذي كان يتحدث إلى مسؤولين أمنيين آخرين من دول مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا. وتضم المجموعة دول جنوب أفريقيا والبرازيل والصين والهند وروسيا.
وانتهى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الأسبوع الماضي بعد أن انسحبت منه روسيا.
ومكن اتفاق إسطنبول، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا ووقع في يوليو 2022، من تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية، وتراجعت أسعار الغذاء العالمية بنحو 20 في المئة نتيجة لذلك.
موازاة مع هذا الاتفاق، وقعت روسيا اتفاقاً آخر يسمح لها بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة. لكن موسكو تقول إن الاتفاق الخاص بها لم يطبق بسبب العقوبات الاقتصادية، ما جعلها تنسحب من اتفاق تصدير حبوب البحر الأسود.

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المصدر: وكالات
صادرات الحبوب
حبوب البحر الأسود
اتفاق تصدير الحبوب
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